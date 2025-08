SARÀ VINCENZO RIVERA IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO?

Potrebbe essere Vincenzo Rivera il nuovo direttore generale della Regione Abruzzo. L’indiscrezione, che circola sempre più insistentemente nei corridoi dell’Emiciclo, si è rafforzata nelle ultime ore, tanto che da più parti si darebbe la nomina come imminente. Del resto, non è un mistero la considerazione della quale gode l’attuale direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, anche in virtù dell’eccellente lavoro svolto nel coordinamento di tutta la fase di ripresa post - sismica. Vincenzo Rivera è manager di assoluto valore e, in un ruolo strategico come quello della direzione generale, potrà essere di grande utilità alla gestione delle attività della Regione. Certo, la sua nomina, se confermata, lascerà un vuoto alla testa dell’Usr e, in questo senso, la Regione sta già lavorando alla ricerca di un manger che, dopo una necessaria fase di poassaggio delle consegne, potrà prenderne il posto. Sui nomi, però, nessuna indiscrezione. Tornando a Rivera, sentito da certastampa, non conferma e non smentisce: «Sono decisioni che spettano ai vertici della Regione Abruzzo», commenta diplomaticamente.