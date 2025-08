OPEN DAY ESTIVO ALL'ITS AGROALIMENTARE , DOMANI 6 AGOSTO NELLA SEDE DI TERAMO

Domani, mercoledì 6 agosto, l’ITS Academy Agroalimentare di Teramo ospita il primo Open Day estivo dedicato alla presentazione dell’offerta formativa del biennio 2025–2027.

Dalle 9:00 alle 17:00 sarà possibile visitare la sede di Viale Giovanni Bovio 55, oppure partecipare da remoto tramite colloquio telefonico o videochiamata, scegliendo la modalità più comoda in base alle proprie esigenze.

“L’estate è il momento migliore per fermarsi, informarsi e scegliere con calma il proprio futuro.”

Per questo motivo, l’ITS ha scelto di organizzare più appuntamenti durante i mesi estivi, offrendo ai giovani diplomati e alle loro famiglie un’occasione concreta per conoscere da vicino i percorsi tecnici proposti dall’ITS, costruiti in stretta collaborazione con le aziende del territorio e orientati all’inserimento nel mondo del lavoro. Durante la giornata, lo staff sarà a disposizione per illustrare i contenuti dei corsi, le opportunità di tirocinio in azienda, le esperienze Erasmus+, le certificazioni incluse nel percorso e i vantaggi economici previsti per gli studenti, come borse di studio e rimborsi per i fuori sede.

L’evento di domani sarà il primo di un ciclo che proseguirà anche il 27 agosto e il 3 settembre, sempre con orario 9:00–17:00.

E’ possibile prenotarsi online al link: https://forms.gle/JWbYaqQgLuk58ovT7

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 0861 242211 o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .