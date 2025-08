OPERAZIONE "END TO END", ARRESTATO AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA PER CORRUZIONE E TRAFFICO DI DROGA IN CARCERE A CASTROGNO

Nel corso dell’attività d’indagine, durata circa un anno e iniziata nel novembre del 2023 a seguito di gravi episodi estorsivi verificatisi in provincia di Pescara, la Squadra Mobile aveva già effettuato 13 arresti in flagranza e sequestrato 266 kg di hashish, 3,5 kg di cocaina e 9 kg di marijuana, quantità inedite per il territorio abruzzese. Il 25 luglio scorso, inoltre, era stata data esecuzione alle 13 custodie cautelari in carcere disposte su richiesta della DDA di L’Aquila a carico dei partecipi dei due sodalizi criminali.

Gli indagati avevano anche dimostrato la capacità di avvicinare appartenenti alle forze dell’ordine, come l’agente penitenziario arrestato oggi e per il quale, dopo l’interrogatorio preventivo di garanzia, il GIP ha emesso questa ulteriore custodia cautelare.

La Squadra Mobile di Pescara, grazie anche alla collaborazione della Polizia Penitenziaria di Teramo nel corso delle indagini, aveva accertato come il pubblico ufficiale, dietro compenso in denaro, in più occasioni avrebbe recapitato telefoni cellulari e sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina ad un complice del gruppo criminale, all’epoca detenuto e successivamente divenuto noto alle cronache nazionali per essere stato ucciso a colpi di machete in una rissa.

