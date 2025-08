BONOLIS; DESERTA LA GARA "COMMERCIALE"; IL COMUNE LA PROROGA; MA SENZA GESTORE L'OPERAZIONE BONOLIS VA IN PERDITA DI 3 MILIONI

Benché, con una punta di malcelata soddisfazione, l’assessora Ferri avesse annunciato che c’erano alcuni imprenditori interessati alla gestione commerciale del Bonolis, in realtà… non si è presentato nessuno. Alle 12 di oggi neanche un’offerta. Nessuno. Nessuna offerta è pervenuta per la gara relativa alla concessione delle aree commerciali presso lo stadio comunale “Gaetano Bonolis”, tanto che il Comune di Teramo è stato costretto a prorogare i termini per la presentazione delle domande. Dalla scadenza originaria, fissata per le ore 12:00 del 5 agosto, infatti, la presentazione delle offerte è stata differita alle ore 12:00 del 15 settembre 2025, nella speranza di stimolare una maggiore partecipazione da parte degli operatori economici. Di conseguenza, anche la data di apertura dei plichi – inizialmente prevista per il 7 agosto alle ore 9:00 – è stata posticipata al 17 settembre, sempre alle ore 9:00. Una gara che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, avrebbe dovuto valorizzare gli spazi commerciali dell’impianto sportivo, ma il totale disinteresse da parte degli operatori impone ora una riflessione più ampia, sia sulle modalità di affidamento, sia sull’attrattività reale delle aree proposte. Va ricordato che, in assenza di un gestore di quelle aree e del relativo canone (circa 280 mila euro annui) non si regge l’operazione “riprendiamoci lo stadio”, con un potenziale disavanzo ai danni delle casse comunali di circa 3 milioni in dieci anni.