È DECISO: IL 9 SETTEMBRE LA NOTTE DEI SERPENTI SU RAIDUE

È deciso: è quella del 9 settembre, in prima serata, la data della messa in onda su RaiDue della Notte dei Serpenti, il grande evento musicale diretto dal Maestro Enrico Melozzi, che celebra le sonorità popolari della regione in chiave moderna. La cultura e la musica dell’Abruzzo tornano protagoniste sul piccolo schermo e dopo il successo della serata dal vivo, svoltasi il 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara con 30mila di spettatori entusiasti, l’appuntamento televisivo permetterà al grande pubblico di vivere – o rivivere – un viaggio musicale emozionante, che fonde tradizione, innovazione e identità culturale. Sul palco, artisti di fama nazionale e internazionale che hanno affiancato suonatori e danzatori tradizionali, reinterpretando canti, ballate e rituali sonori dell’Abruzzo con arrangiamenti contemporanei, in un’esperienza che è insieme spettacolo e rito collettivo. Ogni nota racconta una storia, ogni voce risuona come un’eco delle radici. La regia televisiva valorizza l’intera atmosfera: le luci, il mare, i costumi e il calore del pubblico diventano parte integrante di uno show potente e suggestivo, che restituisce tutta l’energia di una notte magica.