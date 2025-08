FERMATI, MINACCIATI E DERUBATI DELLE LORO BICI ELETTRICHE SULLA PISTA CICLABILE DA UN GRUPPO DI MARANZA



Fermati, aggrediti, minacciati in pieno giorno sulla pista ciclabile da un gruppo di maranza armati, sembra di coltelli e perfino di un martello, e rapinati delle loro bici elettriche. È successo a due ragazzi adolescenti di Alba Adriatica e i rapinatori, ragazzini poco più che maggiorenni, sono poi fuggiti con le e-bike, lasciando sotto shock le vittime. Un episodio grave che scuote cittadini e turisti, e che arriva a pochi giorni dalla rissa scoppiata tra il 25 e il 26 luglio, che ha portato ieri ad un provvedimento di chiusura per 10 giorni di un noto locale. Dopo i fatti, l’amministrazione comunale ha diffuso una nota dura e netta: “La sicurezza è e sarà sempre una priorità. Non possiamo tollerare violenze, disordine e atti che minano la serenità collettiva”. Sono già stati intensificati i controlli della Polizia Locale, anche con servizi in borghese e appiedati, in coordinamento con le forze dell’ordine e la Prefettura. È stata inoltre formalmente richiesta la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per azioni interforze più incisive. «Non ci rassegneremo a una gestione disordinata dello spazio pubblico – scrive l’amministrazione – Alba Adriatica ha un’identità fatta di famiglie, imprese e turismo di qualità. Non lasceremo che episodi isolati compromettano la nostra immagine». Infine, il messaggio ai cittadini: «Siamo consapevoli delle criticità e stiamo reagendo con determinazione. La sicurezza è un diritto, e continueremo a lavorare per garantirla a tutti».