50 LOTTI EDIFICABILI, HOTEL E ABITAZIONI, MA ANCHE PARCHI E GIARDINI: SI SBLOCCA DOPO 60 ANNI LA LOTTIZZAZIONE "LIDO DELLE PALME": CAMBIERÀ VOLTO A GIULIANOVA



Dopo un’attesa durata sessant’anni, si sblocca ufficialmente la lottizzazione Lido delle Palme, una delle pratiche urbanistiche più longeve e discusse del territorio di Giulianova, destinata però a ridefinire il volto stesso del Lido. Il piano è stato approvato questa sera dal Consiglio comunale, aprendo così una nuova fase: la sottoscrizione della convenzione con il Comune per la realizzazione delle opere pubbliche, passaggio necessario per il rilascio dei permessi a costruire. L’area interessata si estende per circa 90.000 metri quadrati, tra il lungomare e la Nazionale, nell’area Nord del Lido (per intenderci, subito dopo il Costa Verde), e prevede 50 lotti edificabili, suddivisi su un’area attrezzata con strade, parcheggi, aree verdi e parchi pubblici. Sono previsti edifici fino a quattro piani fuori terra, sia residenziali che hotel, in linea con quanto stabilito dal piano regolatore generale. Tra i lotti approvati, quattro, i più importanti si trovano in prima fila fronte mare, dettaglio che rende l’intervento particolarmente interessante anche dal punto di vista commerciale e immobiliare. L’intero comparto è stato pensato per integrare nuovi volumi edilizi con ampi spazi pubblici, garantendo una qualità urbana moderna e sostenibile. La lottizzazione Lido delle Palme è rimasta ferma per decenni, tra ricorsi e intoppi burocratici. La pratica era ormai diventata un simbolo della lentezza amministrativa, con tre – forse quattro – generazioni coinvolte in un progetto mai decollato. L’approvazione rappresenta dunque una svolta storica per residenti e investitori. Con l’approvazione del piano in aula consiliare, si entra ora nella fase operativa. La convenzione urbanistica tra il Consorzio attuatore e il Comune definirà le modalità per la realizzazione delle opere pubbliche: solo dopo la stipula, potranno essere richiesti i permessi di costruire. Poi, il sogno lungo tre generazioni prenderò forma