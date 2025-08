I LETTORI CI SCRIVONO / MA NON LO POTEVANO SOSPENDERE SUL CANTIERE INVECE CHE SULLA STRADA?



Buongiorno, mi chiedo: ma questo carico sospeso non lo si poteva lasciare sul cantiere e non sulla strada? Siamo a Giulianova, via Parma. Non succederà nulla, ma che gli costava ruotare di 180 gradi?