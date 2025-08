VIDEO/ I LETTORI CI SCRIVONO, CIOSCHI: "CONFUSIONE VIABILITÀ E ZTL SU CORSO CERULLI E CORSO DE MICHETTI"

Buongiorno

Gentilmente vorrei chiedere lumi all'Assessore competente sull'attuale circolazione veicolare su Corso de Michetti, Corso Cerulli perché probabilmente non ho capito qualcosa io. Stante a quanto ho potuto apprendere, a causa dei lavori il Largo Melatino, era stato temporaneamente riaperto il varco ZTL verso l'area pedonale di Corso Cerulli, per consentire un non meglio precisato deflusso dei veicoli verso dove non si sa. Al termine dei lavori ?, Largo Melatino è rimasto chiuso, il varco ancora aperto e la possibile svolta verso Via Muzi non consentita da una segnaletica di divieto di circolazione. Mi domando: è corretto che ora sono chiuse le traverse del Corso (anche a seguito della ipotizzata chiusura definitiva di Largo Melatino), mentre l'unica zona pedonale è percorribile fino alle scalinate del Duomo? Ho visto personalmente diverse vetture arrivare sino a questo punto e fare inversione contromano su Corso Cerulli non trovando via d'uscita, per non parlare del fenomeno del "parcheggio selvaggio" che si sta generando sul Corso stesso.

IL VIDEO, GUARDA QUI

Grazie

Fabio Cioschi