VIDEO/ I LETTORI CI SCRIVONO E DENUNCIANO "PALESE PERICOLO: PISTA CICLABILE ATTRAVERSA UNA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE ALL'ALTEZZA DELLA ROTONDA OVALE A TERAMO"

Un problema di sicurezza stradale che non può più essere ignorato riguarda una pista ciclabile che attraversa un’uscita e un accesso di una strada a scorrimento veloce, mettendo a rischio la vita di automobilisti e ciclisti. La criticità principale riguarda la gestione della precedenza in via Po, altezza Rotonda Ovale a Teramo: in quel tratto, infatti, l’automobilista dovrebbe dare la precedenza da entrambi i lati, creando una situazione di confusione e pericolo. Ostacoli imprevisti, come auto parcheggiate sulla pista ciclabile o la presenza di pedoni, aumentano ulteriormente il rischio di incidenti. Gli utenti della strada si chiedono: perché esporre ciclisti e conducenti a un rischio così elevato? La progettazione della pista, apparentemente pensata per favorire la mobilità sostenibile, si rivela invece un potenziale pericolo, richiedendo un intervento immediato delle autorità competenti per ripensare la viabilità in quella zona. La sicurezza stradale deve essere prioritaria per garantire che tutti, a piedi, in bicicletta o in auto, possano circolare senza pericoli inutili.

Lettera Firmata