PANDA CONTROMANO ALLA ROTONDA: AUTO SI RIBALTA, PANDA CONTROMANO ALLA ROTONDA DI MARTINSICURO: AUTO SI RIBALTA, CONDUCENTE ILLESO

Attimi di paura questa mattina alla rotonda di Martinsicuro, dove una Fiat Panda ha imboccato contromano l’anello stradale, seminando il panico tra gli automobilisti presenti. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura procedeva a velocità sostenuta e per alcuni secondi ha dato l’impressione di voler puntare direttamente contro le altre auto in transito. La corsa è terminata con un improvviso ribaltamento, probabilmente causato dallo scoppio di uno pneumatico. Fortunatamente, non si sono registrati incidenti con altri veicoli, né feriti tra gli automobilisti presenti sulla rotatoria. Solo il conducente della Panda ha riportato lievi contusioni ed è stato trasportato in ambulanza per accertamenti, ma non risulta in gravi condizioni. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi del caso e per gestire temporaneamente la viabilità, mentre resta da chiarire se la manovra spericolata sia stata frutto di un errore, di un guasto tecnico o di un malore alla guida.