IL CIRCO ROLANDO ORFEI ARRIVA A TORTORETO: SPETTACOLO UNICO DAL 14 AL 31 AGOSTO

Continua il trionfale tour del Circo Rolando Orfei, che dal prossimo 14 agosto porterà a Tortoreto, in via Giambattista Tiepolo, il suo nuovo show acclamato in tutta Italia. Gli spettacoli andranno in scena fino al 31 agosto con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì alle ore 21:30, sabato e domenica doppio spettacolo alle 18:30 e alle 21:30.

Un evento straordinario che ha già conquistato milioni di spettatori, con un programma ricco di attrazioni mai viste prima in Italia: giocolieri, acrobati, animali esotici, clown e performance mozzafiato, tutto nel pieno rispetto della tradizione circense italiana, ma con uno sguardo moderno e internazionale.

ARTISTI INTERNAZIONALI E ATTRAZIONI DA RECORD

Tra le novità artistiche di quest’anno spiccano:

KRASSYM , showman e presentatore dello spettacolo, affiancato dal noto conduttore radiofonico e televisivo Valerio Nobili .

La suggestiva performance della Donna LASER , artista statunitense capace di trasformare il tendone in un universo luminoso e immersivo.

Dal Cile , gli straordinari The Flying Milla , trapezisti esperti noti per evoluzioni di altissimo livello tecnico, tra cui il triplo salto mortale e il doppio passaggio della morte .

Risate assicurate con i celebri clown internazionali Cirillo (Jones Coda Prin), Nino (Dylan Coda Prin), Gino (Russell Coda Prin) e il talentuoso clown-giocoliere Johnny Bello (Kenneth Coda Prin).

Non mancheranno poi gli animali, da sempre protagonisti del circo: i cavalli in libertà dell’addestratore Davide Hamar, le tigri presentate dai domatori Alex e Luke Franchetti, e gli animali esotici curati dall’addestratrice Karyn Galves.

UNO SHOW PER TUTTE LE ETÀ

Il Circo Rolando Orfei propone uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo artisti premiati nei maggiori festival europei del settore. L’intera produzione è firmata dalla storica famiglia Coda Prin, garanzia di qualità e passione circense.

I biglietti sono già disponibili online su www.orfeientertainment.it e presso la biglietteria fisica allestita nei pressi del tendone. Per gruppi e famiglie sono previste agevolazioni speciali. Visto il grande afflusso registrato nelle tappe precedenti, l’organizzazione invita a prenotare per tempo.

Info e prenotazioni:

📍 Tortoreto – Via Giambattista Tiepolo

📅 Dal 14 al 31 agosto

🕤 Lun–Ven: ore 21:30 | Sab–Dom: ore 18:30 e 21:30

🌐 www.orfeientertainment.it

📞 340 2572929

📧 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.