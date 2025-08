ESCURSIONISTA 73ENNE CADE SUL UN SENTIERO: INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO E DELL’ELISOCCORSO 118

Attivati nella mattinata di oggi per prestare soccorso a una donna di 73 anni, residente a Roma e originaria di Grottaferrata (RM), rimasta ferita in seguito a una caduta lungo il Sentiero del Cuore, nel territorio comunale di Scanno. L’escursionista presentava un sospetto trauma cranico. Immediatamente attivati i soccorsi con la partenza dell’elisoccorso del 118 decollato da Pescara, a bordo del quale erano presenti il medico e il tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Parallelamente, una squadra di terra del Soccorso Alpino Abruzzo e il Tecnico di Centrale Operativa sono stati mobilitati per il supporto alle operazioni e il coordinamento. Una volta raggiunta la zona dell’incidente, i tecnici hanno provveduto alla stabilizzazione della paziente, all’imbarellamento e al recupero tramite verricello per il successivo trasporto all’ospedale dell’Aquila.