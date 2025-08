GRAVE CICLISTA DI 33 ANNI, TRAVOLTO DA UN AUTO

È in gravi condizioni per una serie di traumi, un ciclista di 33 anni travolto sulla strada nel territorio di Sant’Omero. Per cause in corso di accertamento, l’uomo, che stava facendo una tranquilla passeggiata, è stato travolto da un’auto. Soccorso prima dai passanti, poi dall’ambulanza del 118 di Sant’Onero e dall’auto medica di Teramo, è stato portato in codice rosso al Mazzini. È in prognosi riservata.