FONDAZIONE TERCAS, PUBBLICATO AVVISO PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

La Fondazione Tercas ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso rivolto a soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione di candidature finalizzate all’individuazione di due componenti del Consiglio di Indirizzo. La nomina avverrà in via esclusiva ed autonoma, ai sensi dell’art. 13, comma 4, lettera h), dello Statuto della Fondazione. Tutti i termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono consultabili sul sito ufficiale della Fondazione all’indirizzo: www.fondazionetercas.it.