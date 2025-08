VIDEO/ AL VIA DA DOMANI 7 AGOSTO LE DOMANDE PER I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ZOOTECNICHE COLPITE DALLA BLUE TONGUE

La Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia ha annunciato uno stanziamento di 100.000 euro a sostegno delle imprese zootecniche del territorio messe in difficoltà dall’emergenza Blue Tongue. Il contributo sarà destinato a coprire le spese sostenute dagli allevatori per contrastare la diffusione della malattia, come l’acquisto di vaccini, repellenti e altri dispositivi di prevenzione. Una parte dei fondi sarà inoltre utilizzata per rimborsare le perdite economiche derivanti dalla morte dei capi infetti. A partire da domani, giovedì 7 agosto, sarà possibile presentare domanda per accedere ai contributi. Con questo intervento, l’ente camerale intende offrire un concreto supporto agli operatori del settore zootecnico, duramente colpiti da una crisi sanitaria che ha avuto importanti ripercussioni sull’intera filiera produttiva locale. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e sui requisiti richiesti, sarà possibile consultare il sito ufficiale della Camera di Commercio o rivolgersi agli sportelli dedicati.