INAUGURATA L'OPERA "IL PORTO" DEL MAESTRO ENEA CETRULLO A GIULIANOVA

È stata ufficialmente inaugurata l'opera "Il Porto" del Maestro Enea Cetrullo, una nuova installazione artistica collocata all'inizio del Molo Nord del Porto di Giulianova, nell’area simbolica della Madonnina e delle Lapidi in memoria dei Caduti del Mare.

L’opera, fortemente evocativa, si inserisce in uno dei luoghi più carichi di significato per la comunità marinara giuliese, dove la spiritualità si fonde con il ricordo e l’identità collettiva. "Il Porto", nella visione dell’artista, rappresenta un punto d’approdo ma anche di partenza, un simbolo di accoglienza e protezione, in dialogo con il mare e con la memoria di chi in mare ha perso la vita.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti autorità civili, militari e religiose con a capo il Sindaco Jwan Costantini e il Presidente dell'Ente Porto Valentino Ferrante, oltre a numerosi cittadini, familiari dei caduti e rappresentanti del mondo dell’arte. I partecipanti hanno voluto rendere omaggio non solo alla bellezza dell’opera ma anche al profondo significato che essa assume per la città e per la sua storia marittima. Il Maestro Enea Cetrullo, già noto per le sue creazioni dal forte impatto simbolico, ha voluto così lasciare un segno permanente che unisce arte, memoria e territorio.

Con “Il Porto”, Giulianova arricchisce il proprio patrimonio artistico e culturale, rinnovando al contempo il legame indissolubile con il mare e con coloro che hanno contribuito, anche a costo della vita, alla sua storia.