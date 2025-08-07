ARTURO CAMARDELLA TROVATO SENZA VITA NELLA SUA ABITAZIONE A TERAMO

Un'altra tragedia ha colpito la città di Teramo. Arturo Camardella, infermiere professionale molto conosciuto negli ambienti sanitari teramani, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via Felice Barnabei, nel quartiere di Piano Solare. Aveva 56 anni, compiuti da pochi giorni. A lanciare l’allarme sono stati alcuni conoscenti preoccupati per la sua assenza. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per permettere ai sanitari del 118 di accedere all'appartamento. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, per Arturo non c’era più nulla da fare: il medico ha potuto solo constatarne il decesso. Si ipotizza che la causa possa essere stato un infarto. Il corpo è stato ritrovato riverso in soggiorno. Camardella viveva da solo. Nella sua lunga carriera da infermiere aveva prestato servizio anche presso l’infermeria del carcere di Castrogno, prima di rientrare all’ospedale Mazzini di Teramo, dove aveva lavorato in diversi reparti, guadagnandosi la stima di colleghi e pazienti. La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione in città, soprattutto tra gli operatori sanitari che lo conoscevano e apprezzavano per la sua professionalità e umanità.