TERAMO PIANGE DAVIDE DI MARCANTONIO, GRANDE APPASSIONATO DI BASKET TROVATO SENZA VITA IN CASA

Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito la comunità teramana. Davide Di Marcantonio, 45 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione al pianterreno di una villetta tra viale Crispi e via Po. A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni amici, preoccupati per il suo silenzio durato tutta la giornata. Davide, conosciuto e amato da tanti per il suo carattere solare e la grande disponibilità, era un grande tifoso di pallacanestro. Secondo quanto si è appreso, l’uomo si sarebbe tolto la vita lasciando un biglietto. I soccorsi, giunti sul posto attorno alle 20:30, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’ultimo contatto con gli amici risaliva all’ora di pranzo, intorno alle 12:30, poi più nulla. Il silenzio ha insospettito chi lo conosceva bene, fino alla tragica scoperta.