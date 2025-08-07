LADRI IN AZIONE IN PIENA NOTTE A VILLA MOSCA: FUGGONO DOPO L’ARRIVO DEI CARABINIERI

Tentativo di furto nella notte in via Aurini, nel quartiere Villa Mosca. Intorno alle tre, ignoti hanno cercato di introdursi in un’abitazione, ma il colpo è stato sventato grazie alla pronta segnalazione dei proprietari che si sono accorti del trambusto e all’arrivo dei carabinieri. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi proprietari di casa, che hanno notato movimenti sospetti e li hanno subito segnalati tramite il gruppo WhatsApp del quartiere, oltre a contattare le forze dell’ordine. La segnalazione si è rivelata provvidenziale: i malviventi, accortisi dell’arrivo della pattuglia, si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Non è il primo tentativo di intrusione che si registra nella zona. Proprio attraverso i canali di comunicazione tra vicini, negli ultimi giorni sono emersi altri episodi simili, che alimentano preoccupazione tra i cittadini.

L’APPELLO DEI RESIDENTI

I residenti chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, segnalando come l’attuale carenza di personale nel capoluogo – anche a causa dell’intenso impegno lungo la costa per la stagione estiva – favorisca i malintenzionati, che approfittano delle aree più sguarnite per agire con maggiore facilità. L’episodio rilancia dunque il dibattito sulla sicurezza nei quartieri residenziali, e sul bisogno di un presidio più costante, specie nelle ore notturne. I cittadini si dicono uniti nel collaborare tra loro e con le istituzioni, ma chiedono un supporto più concreto per prevenire e contrastare questi reati.