LADRI IN AZIONE IN PIENA NOTTE A VILLA MOSCA: FUGGONO DOPO L’ARRIVO DEI CARABINIERI

furto 1024x347Tentativo di furto nella notte in via Aurini, nel quartiere Villa Mosca. Intorno alle tre, ignoti hanno cercato di introdursi in un’abitazione, ma il colpo è stato sventato grazie alla pronta segnalazione dei proprietari che si sono accorti del trambusto e all’arrivo dei carabinieri. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi proprietari di casa, che hanno notato movimenti sospetti e li hanno subito segnalati tramite il gruppo WhatsApp del quartiere, oltre a contattare le forze dell’ordine. La segnalazione si è rivelata provvidenziale: i malviventi, accortisi dell’arrivo della pattuglia, si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Non è il primo tentativo di intrusione che si registra nella zona. Proprio attraverso i canali di comunicazione tra vicini, negli ultimi giorni sono emersi altri episodi simili, che alimentano preoccupazione tra i cittadini.

L’APPELLO DEI RESIDENTI

I residenti chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, segnalando come l’attuale carenza di personale nel capoluogo – anche a causa dell’intenso impegno lungo la costa per la stagione estiva – favorisca i malintenzionati, che approfittano delle aree più sguarnite per agire con maggiore facilità. L’episodio rilancia dunque il dibattito sulla sicurezza nei quartieri residenziali, e sul bisogno di un presidio più costante, specie nelle ore notturne. I cittadini si dicono uniti nel collaborare tra loro e con le istituzioni, ma chiedono un supporto più concreto per prevenire e contrastare questi reati.