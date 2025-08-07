  • DGA
TRAGEDIA A MONTORIO: PENSIONATO DI 70 ANNI SI TOGLIE LA VITA IN CASA

ambulanza di notte 300x237Una tragedia ha colpito la comunità nella serata di ieri. Un uomo di 70 anni, pensionato residente in paese, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A fare la drammatica scoperta sono stati i familiari, che non avevano sue notizie da alcune ore e si erano recati a casa per verificare le sue condizioni. Secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. L’abitazione è stata sottoposta ai rilievi di rito da parte degli inquirenti, ma non vi sarebbero dubbi sul gesto volontario. L'uomo, descritto come una persona riservata e benvoluta, non avrebbe lasciato messaggi. Le cause del gesto restano al momento sconosciute.

 