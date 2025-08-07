TRAGEDIA A MONTORIO: PENSIONATO DI 70 ANNI SI TOGLIE LA VITA IN CASA

Una tragedia ha colpito la comunità nella serata di ieri. Un uomo di 70 anni, pensionato residente in paese, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A fare la drammatica scoperta sono stati i familiari, che non avevano sue notizie da alcune ore e si erano recati a casa per verificare le sue condizioni. Secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. L’abitazione è stata sottoposta ai rilievi di rito da parte degli inquirenti, ma non vi sarebbero dubbi sul gesto volontario. L'uomo, descritto come una persona riservata e benvoluta, non avrebbe lasciato messaggi. Le cause del gesto restano al momento sconosciute.