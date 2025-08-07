VIDEO-FOTO/ PANIFICIO BLOCCATO DA TRANSENNE DA 30 GIORNI: “COSÌ NON POSSIAMO LAVORARE”

È diventato particolarmente complicato, se non impossibile, lavorare per Il Nido del Pane, noto panificio situato in via Paladini a due passi dalla sede del Comune di Teramo. Da ormai 30 giorni, infatti, l’attività è circondata da transenne dopo che una tegola è caduta da un palazzo storico della zona. A seguito della segnalazione di una cittadina ai vigili del fuoco, il Comune ha deciso di delimitare l’area per motivi di sicurezza, chiudendo anche una parte della via. Una misura comprensibile sul piano della tutela pubblica, ma che ha avuto ripercussioni pesanti sulle attività commerciali della zona, in particolare sul panificio. La titolare, esasperata, ha scritto alla redazione di Certastampa per denunciare le difficoltà quotidiane in cui si trova a operare: clienti scoraggiati, calo delle vendite e problemi logistici per le consegne. "Da un mese siamo praticamente isolati – dichiara la titolare – non ci si può avvicinare al negozio con l’auto, molti clienti non riescono nemmeno a vederci. Così diventa difficile, se non impossibile, andare avanti”. La richiesta è chiara: tempi certi per la messa in sicurezza dell’edificio e un intervento immediato che consenta almeno un parziale ripristino della viabilità. "Comprendiamo le esigenze di sicurezza – conclude – ma non possiamo essere lasciati soli a pagarne il prezzo".