VIDEO - BONOLIS / MALAVOLTA: «SE LA GARA "COMMERCIALE" VA ANCORA DESERTA... VENDIAMOLI QUEI LOCALI» E SUL BILANCIO: «POSSIAMO E DOBBIAMO FARE DI PIÙ»

«Vendiamola l’area commerciale del Bonolis». La proposta risuona in sala consiliare, nel dibattito sull’assestamento di bilancio, subito dopo la sollecitazione del consigliere comunale Rabbuffo, ma non è una provocazione che viene dalla Minoranza, anzi: è una proposta che viene dai banchi della Maggioranza, per voce del consigliere Luca Malavolta, che la sorregge su un’analisi lucida: «I costi di sistemazione delle aree commerciali che sono andate a gara, e che sono “al grezzo”, sono tali da scoraggiare molti tra i possibili interessati». Malavolta, a differenza di qualche cronaca arrampicata sugli specchi, sa benissimo che la proroga della gara ha un solo significato: «È andata deserta… e se dovesse andare deserta anche dopo la proroga, dovremmo valutare l’ipotesi di una vendita». Bonolis a parte, per Malavolta il bilancio Comunale è solido, con una possibilità di indebitamento molto più alta dell’attuale e con una possibilità di spesa che potrebbe prevedere ben altri investimenti: «Siamo passati dai 7 milioni ai 16 di investimento annuo, si può fare di più, molto di più…» non è una critica, ma una presa d’atto: «Abbiamo una possibilità di spesa mai vista prima, è un’occasione che dobbiamo sfruttare al massimo»”

