BONOLIS / ASSEGNATA ALLA TERAMO CALCIO LA GESTIONE SPORTIVA

Nella giornata di ieri, all’esito della relativa procedura di gara, è stata aggiudicata la gestione sportiva dello stadio Bonolis. A gestire l’impianto, per i prossimi 5 anni, sarà il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla società di calcio di riferimento della città, la SSD Città di Teramo 1913, insieme dall’Associazione sportiva dilettantistica Gaetano Bonolis.

Il bando, arrivato al termine del percorso di piena riacquisizione dello stadio da parte del Comune, prevedeva come è noto una durata della gestione quinquennale, sulla base di una piano finanziario ampiamente sostenibile per l’amministrazione e per il gestore sportivo.

“Per la prima volta nella storia di Teramo lo stadio sarà gestito dalla società di calcio di riferimento della città – commenta il Sindaco Gianguido D’Alberto – e questo conferma la bontà del percorso messo in campo da questa Amministrazione, che ci ha portato a risolvere la precedente convenzione, restituendo pienamente lo stadio alla comunità, e successivamente a bandire una gara volta ad assicurare il giusto equilibrio tra l’interesse pubblico della città con le esigenze della comunità sportiva e calcistica teramana. Oggi il Bonolis rappresenta un impianto a valenza nazionale, tanto da aver già ospitato diverse iniziative realizzate in collaborazione con la FIGC. Per lo stadio si è già aperta da un anno una nuova stagione che, con la conclusione della procedura di gara, rafforza la sua natura di casa del calcio teramano che si apre in tutte le sue potenzialità al panorama nazionale”.

Soddisfazione viene espressa anche dall’Assessore allo Sport Alessandra Ferri.