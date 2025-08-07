VIDEO/ FURTI A VILLA MOSCA, LA CONSIGLIERA PROVVISIERO CHIEDE PIÙ TELECAMERE: “C’È PAURA, NON SI PUÒ ANDARE AVANTI COSÌ”

Torna a farsi sentire in consiglio comunale la voce della consigliera Caterina Provvisiero, che rilancia l’allarme sicurezza nel quartiere di Villa Mosca, teatro di nuovi episodi di furto nelle ultime settimane. “C’è paura in giro – ha dichiarato – non si può andare avanti così”. La consigliera ha chiesto con forza l’installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza, sottolineando la crescente preoccupazione tra i residenti e la necessità di un intervento concreto da parte dell’amministrazione.