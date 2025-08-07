GATTO INTRAPPOLATO SU UN ALBERO SUL PONTE SAN FERDINANDO: INTERVIENE IL VIGILE ECOLOGICO, IN ATTESA DEI VIGILI DEL FUOCO

n piccolo protagonista a quattro zampe ha catalizzato l’attenzione sul Ponte San Ferdinando di Teramo, dove un gatto è rimasto bloccato tra i rami di un albero, incapace di scendere. A notare la situazione e intervenire per primo è stato il vigile ecologico Vincenzo Calvarese, che ha prontamente allertato i Vigili del Fuoco per permettere un recupero sicuro e tempestivo dell’animale. Il gesto, seppur semplice, mette in evidenza l’attenzione dedicata anche agli animali in difficoltà sul territorio comunale, e sottolinea la sinergia tra diverse componenti operative per la tutela della comunità—umana e non.