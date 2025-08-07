GIOVANE MUSICISTA FRANCESE CADE DAL TERZO PIANO DELL’HOTEL DU PARC AD ATRI

Paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, nel centro di Atri, dove un giovane è precipitato dal terzo piano dell’Hotel Du Parc, compiendo un volo di diversi metri. A lanciare l’allarme sono stati alcuni presenti nella struttura. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo, le cui condizioni sono state giudicate serie. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il giovane all’ospedale Mazzini di Teramo. Si tratta di un giovane musicista francese, presente ad Atri per partecipare al concorso musicale internazionale “Festival degli Acquaviva”. L’area è stata messa in sicurezza e sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia di Atri per chiarire la dinamica dell’incidente, ancora poco chiara. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Le sue condizioni non sembrano gravi. Il giovane soffrirebbe di depressione.