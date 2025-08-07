FAIETO IN FESTA: TORNA LA 5ª EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA SCRIPPELLA ALL’OLIO (VIDEO)

Tra le montagne abruzzesi, dove la tradizione incontra l’autenticità, la Pro Loco Faieto APS annuncia con entusiasmo il ritorno della Sagra della Scrippella all’Olio, giunta ormai alla sua quinta edizione. L’evento si terrà dal 28 al 31 agosto 2025, per quattro serate dedicate alla riscoperta di un’antica ricetta contadina, simbolo del patrimonio gastronomico locale. La scrippella all’olio, semplice negli ingredienti ma carica di storia e significato, sarà ancora una volta la protagonista indiscussa della festa. Sottili, croccanti e preparate seguendo l’antica tradizione tramandata di generazione in generazione, le scrippelle saranno proposte in una veste nuova, tra gusti classici e originali rivisitazioni tutte da scoprire. Ma la sagra non è solo gusto: musica dal vivo, spettacoli, cucina a vista e l’atmosfera accogliente del borgo renderanno le serate a Faieto un’occasione imperdibile per chi vuole vivere la convivialità di una volta. «Siamo felici di condividere con tutti voi una tradizione che ci sta profondamente a cuore – fanno sapere dalla Pro Loco – e non vediamo l’ora di accogliervi nel nostro paese per farvi assaporare il meglio della cucina e dell’ospitalità montana».

