LASCIA LA BOMBOLA APERTA E RISCHIA DI SALTARE IN ARIA IL CONDOMINIO

Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Silvi Marina, dove un’intera palazzina ha rischiato di saltare in aria a causa di una bombola del gas lasciata accidentalmente aperta. Il responsabile dell’incidente sarebbe un cittadino straniero, residente nello stabile, che avrebbe dimenticato il rubinetto del gas aperto in seguito a una distrazione domestica. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, allertati da alcuni condomini che avevano avvertito un forte odore di gas provenire dal piano in questione. I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul luogo, hanno evacuato l’edificio, messo in sicurezza l’intera area e scongiurato il peggio.Secondo quanto riferito dai soccorritori, la situazione era estremamente pericolosa: bastava una scintilla per provocare una tragedia. Fortunatamente, grazie all’intervento rapido delle squadre di emergenza, nessuno è rimasto ferito e tutti i residenti sono stati tratti in salvo in tempo.