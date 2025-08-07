TENTA IL SUICIDIO GETTANDOSI IN MARE: SALVATO IN EXTREMIS DAL 118

Attimi di grande apprensione nel primo pomeriggio sul litorale di Silvi, dove un uomo ha tentato di togliersi la vita gettandosi in mare. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni passanti avrebbero notato il gesto e allertato immediatamente i soccorsi. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, è stato raggiunto e tratto in salvo dal personale del 118, intervenuto con prontezza insieme alla Capitaneria di Porto. Grazie alla rapidità dell’intervento, è stato possibile evitare il peggio: l’uomo è stato rianimato e trasportato d’urgenza all’ospedale per accertamenti. Le sue condizioni sarebbero stabili, ma resta alta l’attenzione sul suo stato psicologico. Le autorità stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di contattare eventuali familiari.