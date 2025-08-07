CANALONE IN FIAMME, DUE ELICOTTERI PER DOMARLE

Nella giornata di oggi i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato nella zona di Montevenere Alto nel comune di Cellino Attanasio. L'incendio ha interessato sterpaglie e boscaglia all'interno di un profondo canalone e una scarpata fino a raggiungere una strada e minacciare alcune abitazioni. Le fiamme si sono propagate su una superficie di circa due ettari ed è stato estinto da squadre di vigili del fuoco del Comando di Teramo che sono intervenuti con undici uomini e quattro mezzi. Hanno partecipato all'azione di spegnimento tre squadre di volontari dell'antincendio boschivo AIB. Sul posto anche gli elicotteri "Drago 155" del Reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara e "Lince rossa" messo a disposizione dalla Regione Abruzzo che hanno effettuato numerosi lanci con il coordinamento da terra di un DOS (direttore operazioni di spegnimento) del Comando dei vigili del fuoco di Teramo. Sul luogo dell'intervento sono giunti anche i carabinieri e i carabinieri forestali di Rocca Santa Maria per gli accertamenti di competenza. Attualmente la situazione è sotto controllo, grazie al massiccio intervento dei vigili del fuoco e dei volontari intervenuti. Le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'area percorsa dalle fiamme si sono concluse. Resta sul posto una squadra volontari dell'antincendio boschivo AIB che controllerà la situazione durante la notte.