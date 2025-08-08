DROGA E ARMI IN CASA, ARRESTATO 45ENNE

Nell’ambito di una prolungata attività di controllo volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Teramo hanno portato a termine un’operazione conclusasi con un sequestro di diverse sostanze stupefacenti e un’arma detenuta illegalmente.

L’attività è scaturita da specifici servizi di osservazione e pedinamento, condotti nei giorni precedenti nei pressi di un’abitazione di Campli, ritenuta punto di riferimento per l’attività illecita. Gli investigatori, monitorando con discrezione i movimenti sospetti, hanno raccolto elementi determinanti per l’intervento, quindi i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’immobile sottoponendolo a perquisizione. L’operazione ha permesso di rinvenire e sequestrare:

• circa 40 grammi di cocaina;

• circa 16 grammi di hashish;

• circa 50 grammi di marijuana;

• due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi;

• un fucile, del tipo doppietta, , detenuto senza le previste autorizzazioni.

La droga, del valore complessivo stimato in oltre 5.000 euro, era in parte già confezionata per lo spaccio al dettaglio.

Il 45enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di arma comune da sparo.