DONNA PRECIPITA DAL SECONDO PIANO A ROSETO: È IN CODICE ROSSO

Grave incidente questa mattina a Roseto degli Abruzzi. Alle 8:10, in via Napoli, una donna di 72 anni è precipitata dal secondo piano della sua abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 di Roseto, che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso per politrauma. In supporto anche una squadra dei Vigili del Fuoco, chiamata per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude al momento nessuna ipotesi, dall’incidente domestico alla caduta accidentale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.