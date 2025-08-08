MOTE ENTRA IN TEAM DAL PRIMO SETTEMBRE: AFFITTO D'AZIENDA DA 120 MILA EURO, PASSAGGIO STRATEGICO VERSO UNA POSSIBILE FUSIONE

Dal 1° settembre, Mote entra ufficialmente in Team, la società partecipata che gestisce i servizi ambientali in diversi comuni della provincia di Teramo. Il passaggio avverrà tramite un contratto di affitto d’azienda, sottoscritto ieri davanti al notaio Sabrina Rossi, per un importo di 120 mila euro annui, con possibilità di proroga per un altro anno. L’operazione prevede che Team affitti l’intera azienda Mote, assumendone in carico la gestione operativa, le commesse e il personale. Non si tratta ancora di una fusione vera e propria, ma di un passaggio propedeutico in vista di un’unificazione più strutturata. L’obiettivo è garantire continuità nei servizi ambientali nei comuni montani del territorio, dove Mote è attualmente operativa.

DA MOTE A TEAM: SUBENTRO NELLE COMMESSE E CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Con questa mossa, Team si sostituirà a Mote nella gestione delle commesse in essere, assicurando il mantenimento dei servizi nei vari comuni senza interruzioni. Il contratto da 120 mila euro garantirà a Team una margine di autonomia operativa, permettendo alla società di valutare e pianificare l’eventuale integrazione definitiva.

TRASFERIMENTO DEL PERSONALE: UNA CINQUANTINA DI DIPENDENTI A TERAMO

Contestualmente all’accordo, circa 50 dipendenti di Mote saranno assunti da Team dal 1° settembre, suddivisi tra le sedi operative di via Delfico e Carapollo a Teramo. Il passaggio del personale è un tassello fondamentale per garantire la piena funzionalità dell’attività e la prosecuzione delle prestazioni nei territori serviti.

LUNEDÌ IL CONCORDATO DAVANTI AL GIUDICE

Il prossimo passaggio ufficiale sarà lunedì, quando Ivan Di Cesare, amministratore unico di Mote, incontrerà il giudice per presentare la richiesta di concordato preventivo, accompagnata dalla richiesta formale di affitto d’azienda. Si tratta di un atto necessario per procedere legalmente con l’operazione di trasferimento.

ELISABETTA DI CARLO