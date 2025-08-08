FURTO CON STRAPPO SUL LUNGOMARE DI GIULIANOVA: IDENTIFICATO UNO DEI DUE RESPONSABILI

I Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno individuato e identificato uno dei due autori del furto con strappo avvenuto lo scorso 5 agosto 2025, intorno alle 13:30, sul lungomare cittadino. Vittima dell’episodio, un ragazzo di appena 13 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due uomini si sarebbero avvicinati al minore e, con un gesto fulmineo, gli avrebbero sottratto un marsupio contenente denaro, custodito nel cestino della bicicletta, per poi allontanarsi a piedi.

Uno dei due, un cittadino straniero di 27 anni, già pregiudicato, è stato rintracciato grazie all’immediata attività di ricerca messa in campo dai militari e alle testimonianze raccolte sul posto. Il bene sottratto è stato recuperato e restituito alla giovane vittima.

Il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Teramo per furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del Codice Penale. Intanto proseguono le indagini per identificare il secondo complice, tuttora in fuga.

In ragione della gravità del gesto e per esigenze di ordine pubblico, è stata avanzata al Questore di Teramo la proposta di Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Giulianova nei confronti dell’indagato.