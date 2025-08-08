TRUFFA A UN'ANZIANA DI 88 ANNI, IDENTIFICATI DUE GIOVANI. RECUPERATA L'INTERA REFURTIVA

Due giovani, un italiano di 21 anni e un minorenne di 17, entrambi incensurati, sono stati denunciati per aver messo a segno una truffa in danno di un’anziana di 88 anni residente a Martinsicuro (TE).

L’operazione congiunta si è svolta nel pomeriggio del 7 agosto 2025 a Cassino (FR), grazie alla collaborazione tra i Carabinieri di Cassino, la Polizia Stradale locale e i Carabinieri della Stazione di Martinsicuro. Il veicolo sospetto, già attenzionato per precedenti episodi di truffe analoghe, è stato fermato nei pressi della SR630, vicino al casello A1.

A seguito della perquisizione, uno dei due ragazzi è stato trovato in possesso di 750 euro in contanti e monili in oro, poi risultati appartenenti all’anziana vittima. Le indagini hanno permesso di ricostruire con precisione l’accaduto: quel mattino stesso, il minorenne si era presentato alla porta della donna, spacciandosi per un emissario dei Carabinieri e sostenendo che il figlio della signora fosse stato arrestato per aver causato un grave incidente. Per "evitare il carcere", sarebbe stato necessario versare 15.000 euro.

Impietosita e spaventata, l’anziana ha consegnato gioielli e denaro contante, per un valore complessivo ancora in corso di quantificazione. I due truffatori sono poi fuggiti in auto, finendo intercettati a Cassino poche ore dopo.

L’intera refurtiva è stata recuperata e sottoposta a sequestro, in attesa di restituzione all’avente diritto. I due giovani sono stati deferiti alle Autorità Giudiziarie competenti, inclusa quella per i Minorenni.