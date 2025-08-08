CASTELLI: RIAPRE IL “CAFFÈ GRUE”, TRA TERRITORIO, SAPORI E BELLEZZA

Niente tagli del nastro né fuochi d’artificio, ma tanta determinazione e una visione chiara. Il Bar Ristorante “Caffè Grue” ha riaperto i battenti a Castelli, nel cuore del borgo simbolo della ceramica artistica italiana, grazie all’impegno della Cooperativa Sociale “Castelli d’Abruzzo Arte e Turismo”.

Alla guida della nuova gestione c’è un gruppo di imprenditori e professionisti locali, uniti dalla volontà di fare impresa in modo responsabile e radicato sul territorio. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: valorizzare le eccellenze localiattraverso il lavoro, l’accoglienza di qualità e la promozione del patrimonio culturale ed enogastronomico di Castelli.

La cooperativa nasce da esperienze consolidate nei settori della ristorazione, dell’artigianato artistico e della promozione turistica, elementi che trovano sintesi proprio nel “Caffè Grue”. Il locale torna così ad essere luogo di incontro e convivialità, incastonato in uno dei panorami più suggestivi d’Abruzzo, tra le botteghe ceramiche e le architetture storiche del borgo.

Una ripartenza sobria ma significativa, che punta dritto al futuro, con entusiasmo, spirito di comunità e radici ben piantate nella tradizione.