TORNA IL GATTO SULL'ALBERO A PONTE SAN FERDINANDO... MA STAVOLTA CE LO LASCIANO: SI GODRÀ IL CONCERTO





Sembrava una storia a lieto fine, e invece il nostro protagonista felino ha deciso di sorprendere tutti. Dopo essere stato salvato ieri dai Vigili del Fuoco, il gatto è tornato oggi esattamente nello stesso punto: arrampicato su una pianta a ridosso di Ponte San Francesco. A questo punto, le ipotesi si moltiplicano. La più accreditata? Che il micio sia un fan sfegatato dei Chemical Brothers, attesi questa sera proprio sotto il ponte per il loro concerto. Un posto in prima fila — o meglio, in “prima cima” — che nessun fan lascerebbe andare. Per la cronaca, i Vigili del Fuoco hanno confermato l’impossibilità di raggiungerlo: il ramo è troppo pericoloso. Dunque, il gatto resterà lì, a godersi lo spettacolo dall’alto, con vista panoramica e sound perfetto. Rock on, micio.