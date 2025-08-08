MORSA DA UNA VIPERA, GRAVE RAGAZZA DI 25 ANNI

Momenti di paura a Bisenti, dove una ragazza di 25 anni è stata morsa a una gamba da una vipera. L’episodio è avvenuto in una zona di campagna poco fuori dal centro abitato. La giovane, colpita all’arto inferiore, ha accusato immediatamente forte dolore e gonfiore. Gli amici che erano con lei hanno allertato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza, ma le condizioni della ragazza hanno spinto i sanitari a richiedere l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero del 118 è decollato da Pescara e ha raggiunto rapidamente Bisenti, caricando la paziente e trasportandola d’urgenza all’ospedale “Mazzini di Teramo in codice rosso. I medici, dopo il trattamento di primo intervento, stanno monitorando la situazione. Il morso di vipera, se non trattato tempestivamente, può provocare reazioni gravi fino allo shock anafilattico.