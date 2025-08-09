INSOSPETTABILE CUOCA E SPACCIATRICE, AVEVA TRE KG DI DROGA TRA I FORNELLI



Faceva la cuoca in un ristorante del centro di Pescara, ma a casa gestiva una centrale dello spaccio. Una 64enne incensurata di Spoltore è finita in manette dopo un’operazione della Squadra Mobile, che l’ha pedinata e sorpresa con 700 grammi di cocaina addosso e nascosta nella cucina del ristorante. La perquisizione nella sua abitazione, vicino al Convento, ha rivelato un “tesoro” illecito: oltre 1,7 kg di eroina e altra cocaina confezionata in dosi da 50 e 100 grammi. In totale, quasi 3 chili di droga. L’arrestata è stata trasferita nel carcere di Chieti, mentre proseguono le indagini per capire se avesse complici.