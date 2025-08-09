SI RITROVA DUE CAVALLI SULLA STRADA E LI TRAVOLGE



Due cavalli sulla strada. Se li è ritrovati, poco dopo la mezzanotte lungo la statale del Parco Sirente-Velino, in direzione Campo Felice, una Peugeot 207 che nulla ha potuto fare per evitare l’impatto. Uno degli animali, un esemplare adulto, è morto sul colpo, mentre un puledro ferito è stato soccorso da un veterinario della Asl. Il conducente dell’auto, fortunatamente, non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e Anas per rimuovere la carcassa e ripulire la strada. Le cause dell’incidente, racconta il Centro, sono ancora al vaglio: si ipotizza una fuga da un recinto nelle vicinanze.