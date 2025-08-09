CHIUDE UN ALTRO NEGOZIO IN CENTRO, I COMMERCIANTI PENSANO A NUOVE INIZIATIVE DI RILANCIO, ECCO QUALI

Il Consorzio Shopping in Centro Storico è al lavoro per un mese di settembre ricco di appuntamenti dedicati allo shopping e all’intrattenimento. È stato chiesto il contributo al BIM, alla Camera di Commercio e al Comune di Teramo per organizzare lo Sbarazzo, iniziativa che si svolgerà il 5 settembre in collabroazione con l'associazione Big Match. Per l’occasione, la città sarà animata da un evento musicale diffuso, con numerosi gruppi che si esibiranno lungo corso San Giorgio e in piazza Martiri.

“Modella per un giorno” a fine settembre

Tra le novità, anche la manifestazione “Modella per un giorno”, prevista a fine settembre (data da definire in base alle condizioni meteo). Sarà aperta a tutte le ragazze che vorranno sfilare su un lungo tappeto rosso di corso San Giorgio, indossando abiti forniti dai negozi del centro. Le iscrizioni saranno presto aperte.

Altri eventi e riflessioni

A metà settembre tornerà anche Sportissimamente, ma non mancano le perplessità di alcuni commercianti, che lo considerano “un sabato buttato” e propongono di spostarlo alla domenica per una maggiore affluenza, Guido Campana è avvertito.

Sul fronte commerciale, resta da chiarire il futuro del locale di Sottosopra, di proprietà della Provincia: se il trasferimento a Sant’Atto dovesse concretizzarsi con l’apertura di un grande punto vendita, l’auspicio degli operatori è che lo spazio lasciato venga destinato a un marchio attrattivo, “magari un brand come Zara”.

Intanto, il centro storico perde un’altra insegna: chiude Plissé su corso Vecchio, e resterà vuoto un altro locale che per anni ha ospitato Regalcasa.

Saldi estivi positivi

Nonostante le chiusure, il commercio in centro sorride ai saldi estivi: il mese di luglio ha registrato un vero e proprio sprint, con grande soddisfazione da parte degli esercenti.