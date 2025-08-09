FOTO/ I LETTORI CI SCRIVONO, HI PULISCE DOPO IL CONCERTONE DEI CHEMICAL BROTHERS?

“Chi pulisce dopo il concertone dei Chemical Brothers?” La domanda arriva da un nostro lettore, che questa mattina, alle 11, ci ha inviato una foto dello stato del Parco Fluviale del Vezzola, teatro ieri sera della prima data italiana del celebre duo britannico.

Lo spettacolo, seguito da circa 5.000 spettatori, ha trasformato l’area in una grande arena musicale a cielo aperto, tra luci, bassi potenti e migliaia di persone in festa. Ma, come accade in ogni grande evento, alla magia della notte segue la necessità di restituire lo spazio alla città pulito e in ordine.

Un’operazione che richiede ore di lavoro, macchinari e personale dedicato, soprattutto quando si parla di eventi con migliaia di partecipanti e ampi spazi da ripristinare da parte di Teramo Ambiente.