UBRIACO, CAUSA INCIDENTE, GLI RITIRANO LA PATENTE, PRENDE UN'ALTRA MACCHINA SI RIUBRIACA E PROVOCA UN ALTRO INCIDENTE



Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Torricella Sicura hanno denunciato un cittadino italiano, 47enne, già noto alle Forze di Polizia, per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico molto superiore al limite consentito, condotta aggravata dal coinvolgimento in incidente e dalla recidiva. L’uomo, alla guida di un’auto di grossa cilindrata con targa estera, stava percorrendo una strada del comune di Teramo quando ha perso il controllo del mezzo, abbattendo parte della segnaletica stradale. Per fortuna non si sono registrati altri feriti, ma solo danni materiali; il conducente ha, comunque, riportato lesioni personali giudicate guaribili dai sanitari in sette giorni.

Sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo con un tasso di 2,50 g/l, oltre cinque volte superiore al limite previsto. Gli accertamenti hanno confermato che si trattava dello stesso automobilista coinvolto, appena due giorni prima, in un altro incidente stradale, in occasione del quale la patente di guida gli era già stata ritirata. In entrambi gli episodi, i veicoli condotti sono stati affidati a persona di fiducia.