INFORTUNIO IN MONTAGNA, DONNA SOCCORSA CON L’ELISOCCORSO

Paura oggi pomeriggio in montagna, poco prima delle 15, per una escursionista rimasta ferita durante un’uscita sui sentieri. La donna, secondo le prime informazioni, si sarebbe infortunata in una zona impervia mentre percorreva un itinerario escursionistico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero, e il personale del 118. Vista la posizione e la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la donna all’ospedale Mazzini di Teramo, dove è arrivata pochi minuti fa. Le sue condizioni non sono ancora state rese note dal 118.