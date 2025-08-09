OVERTOURISM SUL GRAN SASSO, CORNO GRANDE SOVRAFFOLLATO

La vetta Occidentale del Corno Grande, una delle mete più ambite degli appassionati di montagna, è stata teatro oggi di un sovraffollamento quasi senza precedenti. La bella stagione ha portato un notevole flusso di turisti. Secondo Paolo De Luca, maestro di sci e accompagnatore di media montagna, "l'aumento della presenze è un buon segno, purché si tratti di un turismo supportato da attenzione e preparazione". Tuttavia, De Luca sottolinea che "si vedono purtroppo ancora troppe persone fuori sentiero e con indumenti inadeguati o scarpe inadatte".

Il sovraffollamento sul Corno Grande è un esempio di overtourism, un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante in molti luoghi di interesse naturale e culturale. L'impatto ambientale e sociale di questo fenomeno può essere devastante, mettendo a rischio la sostenibilità a lungo termine di questi luoghi.

È importante che i turisti siano consapevoli dei rischi e delle responsabilità legate al turismo di massa e che prendano misure per ridurre il proprio impatto ambientale e sociale.