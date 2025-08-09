RESTA BLOCCATO IN MARE DALL’ASSENZA DI VENTO, VELISTA RIMORCHIATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 15:20 di oggi due vigili del fuoco, in servizio nel presidio stagionale di soccorso acquatico di Roseto degli Abruzzi, sono intervenuti nel tratto di mare antistante lo stabilimento balneare "Mediterraneo" nella zona nord di Roseto degli Abruzzi, per soccorrere un velista in difficoltà a causa del l'impossibilità di procedere nella navigazione per l'improvvisa assenza di vento. Per l'attività operativa gli specialisti dei vigili del fuoco hanno utilizzato un gommone attrezzato, con cui hanno trainato la piccola imbarcazione fino all'alaggio presso lo stabilimento Lido "Papenoo", nella zona sud di Roseto degli Abruzzi, da cui il natante aveva preso il mare. È stata allertata anche la Guardia Costiera di Giulianova.