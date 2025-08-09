DUE INTERVENTI DEL SOCCORSO ALPINO IN ABRUZZO: ESCURSIONISTA FERITA ALL’INTERMESOLI E UN UOMO SALVATO SUL MONTE CORNACCHIA

Giornata intensa per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo, impegnato oggi in due distinti interventi di soccorso in montagna.

In tarda mattinata, una escursionista originaria dell’Aquila è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un sasso mentre si dirigeva verso la vetta dell’Intermesoli. La donna ha riportato un sospetto trauma cranico. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’equipe sanitaria. La ferita è stata recuperata e trasportata d’urgenza all’ospedale di Teramo.

Monte Cornacchia (Lucoli) – Nel pomeriggio, un secondo intervento ha riguardato un uomo colto da forte spossatezza e disidratazione durante un’escursione sul Monte Cornacchia. Dopo la stabilizzazione, l’uomo è stato imbragato e recuperato con triangolo di evacuazione a bordo dell’eliambulanza del 118, per poi essere trasportato all’ospedale dell’Aquila.

Il CNSAS Abruzzo ricorda l’importanza di affrontare i percorsi di montagna con preparazione adeguata, valutando condizioni fisiche e meteo, e portando sempre con sé acqua e attrezzatura idonea.