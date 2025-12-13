LA FONTANA SI ACCENDE DI NATALE: AL VIA “NATALE IN VIALE SETTEMBRINI” A MONTORIO AL VOMANO

Montorio al Vomano vive oggi uno dei momenti più attesi del periodo natalizio. Dopo l’avvio del programma comunale “Gran Sasso Live – Winter Edition”, partito il 5 dicembre con lo storico Grande Torneo di Stù, e dopo la tradizionale accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in Piazza Diamante l’8 dicembre, prende ufficialmente il via il programma degli eventi dell’Associazione San Gabriele con “Natale in Viale Settembrini 2025”, inserito nel calendario cittadino delle festività. Un pomeriggio pensato per la comunità, per le famiglie e soprattutto per i più piccoli, che segna l’inizio degli appuntamenti organizzati dall’associazione nel cuore del Natale montoriese.

Il primo momento della giornata è fissato per oggi alle ore 16.30, presso la Chiesetta di San Gabriele in Viale Settembrini, con la Santa Messa, appuntamento centrale e simbolico che apre ufficialmente gli eventi dell’Associazione San Gabriele e richiama i valori più autentici del Natale.

Al termine della celebrazione spazio alla magia e al sorriso, con l’arrivo di Babbo Natale che darà il via alla festa, tra regali per tutti i bambini e momenti di convivialità pensati per famiglie e cittadini.

Con l’avvio degli eventi di oggi parte anche il concorso delle letterine “Caro Babbo Natale ti prometto che…”. Da oggi e fino al 23 dicembre, tutti i bambini potranno imbucare la propria letterina nella cassetta postale posizionata all’esterno della Chiesetta di San Gabriele in Viale Settembrini. Le lettere più originali saranno premiate durante la Notte di Natale.

Il calendario proseguirà il 29 e 30 dicembre con il Torneo di Montopoly, in programma nella tensostruttura di Piazza Diamante, un appuntamento capace di coinvolgere bambini, famiglie e adulti, valorizzando il gioco condiviso e la socialità.

Il percorso natalizio troverà infine il suo momento culminante il 31 dicembre con il Gran Capodanno Diamante, che grazie al supporto del Comune di Montorio al Vomano si svolgerà nella tensostruttura riscaldata di Piazza Diamante. Un evento fortemente voluto dall’Associazione San Gabriele, pensato come una grande festa di comunità per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.