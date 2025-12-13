×

TRUCK DELLA BANCA DEL CUORE NON ACCESSIBILE, LA SEGNALAZIONE DI CONFAD

Il Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità (CONFAD) segnala che il Truck della Banca del Cuore, presente in questi giorni a Roseto degli Abruzzi, non è accessibile alle persone in carrozzina perché privo di pedana o di sistemi di accesso idonei. A denunciarlo sono i referenti regionali Sabrina Angelini e Federico Di Felice Di Michele, che sottolineano come sia ancora molto difficile trovare ambulatori mobili realmente accessibili.

Secondo CONFAD, anche la comunicazione ufficiale dell’iniziativa risulta carente, poiché non indica percorsi o modalità dedicate ai cittadini non deambulanti, lasciando persone con disabilità e caregiver senza informazioni utili per poter usufruire degli screening e delle analisi proposte. In queste condizioni, spiegano i referenti, il servizio finisce per essere di fatto riservato ai soli cittadini deambulanti, generando una forma di esclusione che coinvolge anche i caregiver conviventi prevalenti.Screenshot_2025-12-13_alle_16.46.43.png

Il Coordinamento evidenzia infatti che, quando il caregiver convivente è l’unico supporto per la persona con disabilità, non ha alternative se non quella di recarsi agli screening accompagnandola, rendendo impossibile l’accesso al servizio per entrambi. CONFAD chiarisce che l’intento non è polemico, ma collaborativo, e chiede per il futuro di essere coinvolto nella fase organizzativa di iniziative simili, così da poter offrire la propria esperienza e suggerire soluzioni utili a prevenire barriere architettoniche nei truck e nelle strutture mobili.

L’auspicio finale è che manifestazioni sanitarie di grande valore sociale possano essere progettate con maggiore attenzione, garantendo un’accessibilità reale e inclusiva per tutti i cittadini.